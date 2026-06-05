Investita da un' auto mentre attraversa la strada | donna in gravi condizioni al Maggiore
Una donna in bicicletta è stata investita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali in via Fleming, intorno all’ora di pranzo. La donna è rimasta in gravi condizioni e si trova ricoverata all’ospedale Maggiore. L’incidente è avvenuto oggi, 5 giugno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche.
Investita da un'auto mentre, in bici, attraversava le strisce pedinali. E' accaduto oggi, 5 giugno, all'ora di pranzo in via Fleming. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118. La donna che, forse attraversava sulle strisce portando a mano la sua bicicletta, versa adesso in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Incidente a Velina, donna investita mentre attraversa la strada
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