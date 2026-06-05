Investita da un' auto mentre attraversa la strada | donna in gravi condizioni al Maggiore

Notizia in breve

Una donna in bicicletta è stata investita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali in via Fleming, intorno all’ora di pranzo. La donna è rimasta in gravi condizioni e si trova ricoverata all’ospedale Maggiore. L’incidente è avvenuto oggi, 5 giugno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche.