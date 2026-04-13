Centrato da un' auto mentre attraversa la strada ragazzo trasportato all' ospedale in gravi condizioni

Da anconatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada lungo via Flaminia, nel territorio comunale di Falconara Marittima, nella tarda mattinata di oggi. L'incidente si è verificato in prossimità di un incrocio, e il ragazzo è stato immediatamente soccorso dai sanitari, risultando in condizioni gravi. È stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette per le cure del caso.

FALCONARA MARITTIMA – È stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette il giovane investito nella tarda mattinata di oggi lungo via Flaminia, nel territorio comunale di Falconara Marittima. Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe attraversato la strada per.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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