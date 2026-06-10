Un camionista di 44 anni ha invertito la marcia al casello e imboccato lo svincolo contromano sull’autostrada nei pressi di Bologna-Casalecchio. La manovra ha rischiato di provocare un incidente. La Polizia Stradale lo ha fermato e denunciato. Non si sono verificati altri veicoli coinvolti o feriti. La manovra è stata ripresa in un video che sta circolando online.

Un camionista di 44 anni denunciato dalla Polizia Stradale dopo una manovra estremamente pericolosa all’altezza di Bologna-Casalecchio. Poteva trasformarsi in una tragedia dalle conseguenze imprevedibili la manovra compiuta da un camionista di 44 anni lungo la rete autostradale bolognese. L’uomo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, avrebbe effettuato un’inversione di marcia direttamente all’altezza del casello di Bologna-Casalecchio, imboccando successivamente contromano lo svincolo di accesso all’autostrada. L’episodio si è verificato nelle prime ore di venerdì mattina e ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra gli operatori incaricati del monitoraggio della viabilità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Inverte la marcia al casello e imbocca lo svincolo contromano: tragedia sfiorata in autostrada (VIDEO)

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