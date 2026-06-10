Un autotrasportatore ungherese di 44 anni ha effettuato un’inversione al casello di Bologna Casalecchio e ha imboccato l’autostrada A1 contromano. La manovra è stata catturata dalle telecamere di sorveglianza.

Manovra pericolosa per un camionista, un autotrasportatore ungherese di 44 anni, al casello di Bologna Casalecchio. L’uomo ha imboccato contromano l’autostrada A1 dopo aver effettuato un’ inversione di marcia al casello. L’episodio è avvenuto nella prima mattina di venerdì 5 giugno e si è concluso con la denuncia del conducente da parte della Polizia di Stato. Il camionista guidava una bisarca carica di autovetture quando, anziché uscire regolarmente dal casello, ha invertito il senso di marcia percorrendo contromano lo svincolo di immissione. Una manovra ad alto rischio soprattutto per gli altri automobilisti che però, fortunatamente, non ha provocato incidenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Camionista fa inversione al casello di Bologna e imbocca l’autostrada A1 contromano: la manovra pericolosa ripresa dalle telecamere

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