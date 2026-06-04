Una donna alla guida di una Fiat Panda ha percorso contromano diversi tratti dell’autostrada Napoli-Salerno nel pomeriggio di ieri, creando situazioni di pericolo. La conducente ha dichiarato di essersi distratta ascoltando il Rosario alla radio. Non sono stati segnalati incidenti o feriti. La polizia stradale ha avviato controlli per verificare le cause dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di grande paura nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada Napoli-Salerno, dove una donna alla guida di una Fiat Panda ha percorso diversi tratti di carreggiata contromano, rischiando di provocare un grave incidente. La conducente, una suora, aveva imboccato erroneamente la corsia in direzione Napoli viaggiando nel senso opposto a quello consentito. La situazione è stata notata tempestivamente da un’auto civetta della Polizia di Stato che transitava sulla carreggiata opposta. A bordo del veicolo si trovavano il primo dirigente Dario Mongiovì e il sovrintendente capo Gabriele Ragucci, che hanno immediatamente compreso il pericolo e attivato sirene e lampeggianti per avvisare gli automobilisti in transito e scongiurare possibili collisioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Suora imbocca l’autostrada contromano: “Stavo sentendo il Rosario alla radio e mi sono distratta”

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Suora contromano in autostrada: stava ascoltando il rosario in radioUna suora ha percorso contromano una corsia dell’autostrada Napoli-Salerno, imboccando la strada nella direzione opposta.

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