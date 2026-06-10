Nella notte a Inverigo, una donna è stata ferita al volto con una lametta da barba durante un'aggressione nel parcheggio. La coppia coinvolta ha riportato ferite e ha chiamato le forze dell'ordine. Le autorità stanno indagando sull'episodio, avvenuto intorno alle ore 2. Non risultano ancora dettagli sui motivi o sugli aggressori. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Inverigo, 10 giugno 2026 – Aggressione nella notte a Inverigo, dove una coppia che si trovava in auto, ferma in un parcheggio davanti a un locale pubblico in via Al Gigante a Inverigo, è stata avvicinata da una donna che ha spruzzato spray al peperoncino intossicando entrambi, e poi ferito la donna alla mano e a uno zigomo con una lametta da barba. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, la responsabile sarebbe la ex compagna dell'uomo, 46 anni di Barzanò, mentre l'attuale compagna, finita in ospedale con le conseguenze più gravi, è una quarantenne di Lurago d'Erba. L’intervento dei carabinieri. L'intervento della pattuglia del Radiomobile di Cantù, assieme all'ambulanza e all'automedica del 118, risale alle 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inverigo, aggrediti nel parcheggio: donna sfregiata con una lametta da barba

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