Carabinieri intervengono per una lite e vengono insultati e aggrediti da una donna

A Trentola Ducenta, i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione di una lite in corso. Durante l’intervento, una donna ha rivolto insulti ai militari e li ha aggrediti fisicamente. L’intervento si è svolto nel tentativo di placare la lite tra le persone coinvolte, ma ha portato a una situazione di tensione tra le forze dell’ordine e la donna coinvolta.

L’intervento è scaturito da una richiesta del vicinato che aveva segnalato, attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo “112”, una violenta lite all’interno di un’abitazione situata in pieno centro. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno accertato la presenza di due cittadini di origine nigeriana ancora impegnati in un’accesa discussione, verosimilmente innescata da futili motivi. Durante le operazioni di identificazione delle persone coinvolte, una donna 33enne, domiciliata nell’abitazione teatro dell’intervento, avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei militari. La stessa, nonostante tutte le cautele adottate... 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Intervengono per una lite e vengono aggrediti: un arresto e una denunciaIl ventitreenne e il ventenne sono stati indagati per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti intervengono per una lite, poi vengono aggrediti e minacciatiUn uomo è stato arrestato a Terracina per resistenza a pubblico ufficiale, dopo un intervento della polizia scaturito da una lite familiare avvenuta... Carabiniere che non lo merita e un altro bravo Milano Italia Europa Human Rights Jornalists Contenuti utili per approfondire Carabinieri intervengono Temi più discussi: I carabinieri intervengono per un incidente stradale e vengono aggrediti dall'automobilista; Reggio, armato di coltello minaccia i parenti per soldi: intervengono i Carabinieri; Firenze: turista nel mirino delle borseggiatrici, intervengono i Carabinieri; Lite in famiglia, intervengono i carabinieri e in casa trovano 100 grammi di droga: 18enne arrestato ad Albisola. Calabria: eroici carabinieri salvano una donna da un furioso incendioI carabinieri della Compagnia di Soverato sono intervenuti per salvare una donna incapace di muoversi, bloccata nella sua casa mentre un incendio divampava all’esterno. Il fatto di cronaca è avvenuto ... strettoweb.com Carabinieri intervengono in aiuto di una donna aggredita per stradail 36enne l’avrebbe aspettata con la tasca piena di pietre, minacciando di romperle la testa qualora lei non gli avesse restituito una cassettiera ... ilmetropolitano.it DOLCEDO: FOLLE INSEGUIMENTO IN AUTO E BOTTE IN MEZZO ALLA STRADA. INTERVENGONO POLIZIA E CARABINIERI / LE IMMAGINI - facebook.com facebook Caos sul treno regionale, ritardi alla corsa: intervengono i carabinieri x.com