Ancora un' aggressione in carcere | ispettore ferito con una lametta da un detenuto

Un altro episodio di violenza si è verificato in un carcere toscano, dove un ispettore è stato ferito con una lametta da un detenuto. L’aggressione si è verificata a pochi giorni di distanza dall’ultimo episodio segnalato nella stessa struttura. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La situazione si aggiunge ad un quadro di tensioni crescenti all’interno del penitenziario.

Nuovo episodio di violenza in carcere di Pisa, a soli pochi giorni di distanza dall'ultima denuncia pubblica. Dopo l'aggressione a due agenti e una sovrintendente, nella giornata di ieri 15 aprile è toccato a un ispettore: secondo quanto riferisce Uil Fp Polizia Penitenziaria, nel tentativo di.🔗 Leggi su Pisatoday.it E allora non ha esperienza! Alberto Sordi dal film Accadde al Penitenziario Notizie correlate Carcere Sanremo: 4 agenti feriti da detenuto con lamettaQuattro agenti della polizia penitenziaria hanno subito lesioni fisiche nel pomeriggio del 13 marzo 2026 all’interno dell’istituto di pena di Sanremo. Paura in carcere: detenuto tenta di sfregiare agente con una lamettaMomenti di paura nel carcere di Marassi, dove giovedì 29 gennaio si è consumato un nuovo episodio di violenza, denunciato da Fabio Pagani, segretario... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ancora un'aggressione in carcere: feriti sovrintendente e due agenti della Polizia penitenziaria; Ennesima aggressione a un poliziotto nel carcere minorile di Bologna; Aggressione in carcere, agente ferito durante un controllo antidroga; Ancora un'aggressione in carcere: ispettore ferito con una lametta da un detenuto. Oristano, ancora un poliziotto aggredito in carcere: l’ira del sindacatoAggressioni e carenza di personale nel carcere di Oristano: il SAPPE denuncia una situazione critica e chiede interventi urgenti ... cagliaripad.it Carcere Taranto, detenuto aggredisce poliziotto: frattura a una costola, prognosi di 30 giorniUn grave episodio di violenza si è verificato lunedì scorso nel carcere di Taranto: un detenuto ha aggredito un agente di polizia penitenziaria fratturandogli una costola. La denuncia arriva dal Sappe ... trmtv.it Ha aggredito il titolare di un locale della movida, denunciato ventenne La scorsa settimana si era reso protagonista di una aggressione con calci e pugni nei confronti del titolare di un locale della movida di Agrigento... - facebook.com facebook Il video dell’aggressione a Giacomo Bongiorni: la vittima colpita con due pugni e un calcio sul volto x.com