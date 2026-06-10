Intuito memoria e fortuna | così ho sbancato l’Eredità

Da ecodibergamo.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un concorrente ha vinto 350mila euro in 14 puntate del programma televisivo. La vittoria si è basata su intuizione, memoria e fortuna, secondo le sue parole. Ha dichiarato che una cultura generale ampia costituisce la base del successo. La sua esperienza si è conclusa con il superamento di tutte le sfide del gioco, portandolo a questa somma record. La trasmissione ha registrato un grande interesse tra il pubblico.

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IL SUPERCAMPIONE. Stefano Buzzotta, radici a Trescore, in 14 puntate ha vinto 350mila euro. «Una cultura generale ampia è la base di tutto». Ci sono momenti in cui il flusso della vita ordinaria, quella fatta di treni tra Bergamo e Milano e scadenze da content manager, si inceppa per lasciare spazio a un disegno diverso. Come se un ingranaggio invisibile deviasse la traiettoria di un uomo per portarlo dentro una scatola di luce, davanti a milioni di sguardi. È la storia di Stefano Buzzotta, 33 anni, radici a Trescore Balneario, cresciuto a Borgo di Terzo e oggi una vita a Milano con la compagna Marianna. Una laurea in Scienze storiche nel 2019, qualche stagione come maestro elementare e guida turistica, prima di approdare al marketing. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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