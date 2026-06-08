Marc Marquez ha vinto il Gran Premio in Ungheria grazie a una guida basata su istinto e talento. L’incidente al via, che ha eliminato le due Aprilia di Martin e Bezzecchi, ha influenzato l’esito della corsa. La gara ha visto la partecipazione di una gomma media e un andamento caratterizzato da sorpassi e strategie. Il risultato ha riaperto la corsa al campionato, con la possibilità di un nuovo equilibrio tra i piloti in lotta per il titolo.

Al GP d’Ungheria, sul circuito del Balaton Park, con i trionfi nelle gare di sabato e domenica, Marc Marquez recupera in un solo weekend 30 punti sullo sfortunato Marco Bezzecchi. Con otto GP disputati e 14 round ancora da correre (28 gare tra sabato e domenica), il Mondiale 2026 è tutt’altro che chiuso. Per Marquez, i veri esami sono attesi a Brno (20-21 giugno), ad Assen (27-28 giugno), al Sachsenring (11-12 luglio) e a Silverstone (8-9 agosto). "Avevo scelto la gomma posteriore media – il commento di Marquez – e pensavo di aver sbagliato, perché tutti in Ducati, compreso Gigi Dall’Igna, mi spingevano a usare la morbida, anche per facilitarmi la guida nelle attuali condizioni fisiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gomma media, istinto e talento di guida: così Marquez ha sbancato l'Ungheria. Mondiale riaperto?

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