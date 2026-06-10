Victor Osimhen ha annunciato di voler lasciare il Galatasaray, provocando scompiglio nel mercato turco. La richiesta di trasferimento del calciatore ha attirato l’attenzione, mentre Dusan Vlahovic, suo compagno di squadra, sembra desideroso di cambiare aria. La situazione ha generato molte speculazioni sui prossimi sviluppi, con club e agenti che seguono attentamente gli sviluppi della trattativa.

Victor Osimhen ha fatto sapere con chiarezza di volersi liberare dal Galatasaray e la notizia ha acceso il mercato turco. L’attaccante nigeriano, reduce da una stagione intensa, ma non priva di alti e bassi, sembra intenzionato a cercare nuove sfide altrove, spingendo la società a muoversi rapidamente per trovare un sostituto all’altezza. La situazione crea un effetto domino che potrebbe cambiare non solo il futuro del Gala, ma anche le dinamiche di alcune grandi piazze europee. Il profilo scelto dal Galatasaray è Dusan Vlahovic, centravanti serbo capace di coniugare fisico e gol e che in Italia ha mostrato numeri importanti. Per convincerlo... 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Intreccio folle Osimhen-Vlahovic: ingaggio stellare, l’altro vuole andarsene

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