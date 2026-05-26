La Juventus ha annunciato che il difensore Bremer vuole lasciare la squadra, mentre l’attaccante Vlahovic rimarrà. Per quanto riguarda il futuro di Yildiz, è stato comunicato che non ci saranno offerte per lui e che non si aspetta un buon Mondiale. Milan e Juventus, entrambe non qualificate in Champions League, prenderanno strade diverse per la prossima stagione.

Svelato anche il futuro di Yildiz: “Non arriveranno offerte, non mi aspetto che faccia un bel Mondiale” Accomunate dall’aver fallito l’obiettivo della qualificazione in Champions League, Milan e Juventus hanno deciso di intraprendere strade diverse. Se da un lato i rossoneri hanno già esonerato Allegri e licenziato tre dirigenti, dall’altro i bianconeri sono intenzionati a proseguire con Spalletti e con Comolli. A essere rivoluzionata, semmai, sarà la rosa della Vecchia Signora. Da definire anzitutto il futuro dei tre big Bremer, Yildiz e Vlahovic. Bremer e Vlahovic (foto Ansa) – Calciomercato.it Sul tema è intervenuto Giancarlo Padovan, che ai microfoni di Radio Radio ha sganciato diverse bombe: “Per come ha giocato Yildiz le ultime dieci partite, bisognerebbe fare una riflessione su di lui, anche se aveva qualche problema fisico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, doppio annuncio: “Bremer vuole andarsene, Vlahovic resta”

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Juve in ansia David e Bremer in dubbio per Como

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