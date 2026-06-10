intesa sanpaolo premia le eccellenze internazionali

Dieci aziende internazionali sono state premiate durante la quindicesima tappa di un evento dedicato all’eccellenza imprenditoriale. La cerimonia si è svolta in un contesto internazionale, con rappresentanti di diverse nazioni presenti. Le imprese premiate sono state riconosciute per aver raggiunto risultati di rilievo nel loro settore, ricevendo un riconoscimento ufficiale da parte di un importante istituto di credito.

Dieci eccellenze imprenditoriali internazionali sono state le protagoniste della quindicesima tappa di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo dedicato alla valorizzazione delle PMI, che ha concluso il roadshow di questa sesta edizione con un appuntamento interamente dedicato alle migliori aziende provenienti dai contesti economici e culturali dell’Europa Centrale e Orientale e dell’Egitto. Queste realtà si sono distinte per la loro capacità di innovare, crescere e contribuire allo sviluppo e all’integrazione di filiere diffuse geograficamente, non solo come esportatrici, ma come nodi strategici delle catene del valore, protagoniste dei fenomeni di nearshoring e della transizione ESG. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Intesa Sanpaolo premia le imprese vincenti estere

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