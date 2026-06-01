imprese vincenti intesa sanpaolo celebra le eccellenze del terzo settore

SI È TENUTO il 20 maggio scorso il quattordicesimo incontro dei quindici previsti della nuova edizione di " Imprese Vincenti ", il programma che la divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese. Nella cornice milanese del grattacielo di Intesa Sanpaolo Gioia 22, l’evento ha visto protagoniste dieci "Imprese Vincenti" del Terzo Settore, provenienti da tutta Italia, esempi di una cultura d’impresa sostenibile e inclusiva: Cabiria Soc. Coop. Sociale di Parma, Consorzio Jobel Impresa Sociale di Crotone, Consorzio Fa – Famiglie e accoglienza di Brignano Gera... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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