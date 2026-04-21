Intesa Sanpaolo premia le eccellenze del Mezzogiorno | tappa napoletana per Imprese Vincenti

A Napoli si è svolto il decimo degli quindici incontri previsti nell’edizione 2023 del programma Imprese Vincenti, promosso dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. L’iniziativa, guidata dall’amministratore delegato della divisione, si rivolge alle imprese italiane considerate eccellenze nel loro settore, con l’obiettivo di valorizzare le realtà imprenditoriali del Mezzogiorno. La tappa partenopea si inserisce nel calendario delle giornate dedicate all’incontro con le imprese del Sud Italia.

A Napoli si è svolto il decimo incontro dei quindici previsti della nuova edizione di Imprese Vincenti, il programma promosso dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedicato alle eccellenze imprenditoriali italiane. Dieci Pmi di Campania, Calabria e Sicilia hanno presentato a una platea di imprenditori i propri progetti di crescita in Italia e all’estero. Le aziende coinvolte rappresentano diversi settori strategici del Mezzogiorno. Eurovetro srl di Sellia Marina (Catanzaro) per il settore vetro, Gimal srl di Sarno (Salerno) e Melcal spa di Calatafimi-Segesta (Trapani) per la meccanica, Latitudo...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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