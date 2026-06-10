Intesa-MPS il piano | 6.800 assunzioni entro il 2029

Un accordo tra Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena prevede un’offerta di 30,6 miliardi di euro, con 6.800 nuove assunzioni entro il 2029. Il piano mira a rafforzare il settore bancario italiano, migliorare i servizi di consulenza ai clienti e aumentare la presenza nelle diverse aree del Paese. La proposta è stata comunicata oggi, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di implementazione.

Roma, 10 giugno 2026 – Un’offerta da 30,6 miliardi di euro, 6.800 nuove assunzioni e un piano che punta a rafforzare il credito italiano, la consulenza ai risparmiatori e la presenza nei territori. L’operazione lanciata da Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena entra nel vivo con numeri pesanti, destinati a incidere sul futuro del sistema bancario nazionale. L’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Intesa riguarda tutte le azioni ordinarie di Mps. Il valore riconosciuto è pari a 10,091 euro per azione. La formula prevede una parte in titoli e una parte in contanti: 1,6 azioni Intesa Sanpaolo di nuova emissione più 1 euro cash per ogni azione Monte dei Paschi portata in adesione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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