Sanità piano Governo | 159 miliardi entro il 2029 per il SSN

Il Governo ha approvato un piano di interventi dedicati alla sanità pubblica con una somma complessiva di 159,4 miliardi di euro da destinare al Sistema sanitario nazionale entro il 2029. Nonostante l'incremento di risorse, la spesa sanitaria continuerà a rappresentare il 6,4% del prodotto interno lordo. La decisione riguarda interventi e finanziamenti che copriranno diversi ambiti del sistema sanitario pubblico nel corso dei prossimi anni.

? Cosa sapere Il Governo approva 159,4 miliardi di euro per il SSN entro il 2029.. La spesa sanitaria resterà ferma al 6,4% del PIL nonostante l'aumento monetario.. Il Consiglio dei ministri ha approvato il 22 aprile 2026 il nuovo Documento di finanza pubblica, stabilendo che la spesa per la sanità raggiungerà i 159,4 miliardi di euro entro il 2029, pur mantenendo un rapporto costante al 6,4% rispetto al Pil. Le proiezioni della Ragioneria Generale dello Stato delineano un percorso di crescita monetaria che, nonostante l’aumento dei flussi finanziari, fatica a modificare la struttura del sistema sanitario nazionale. Se nel 2026 le risorse stanziate saranno di 148,522 miliardi di euro, la traiettoria prevede una salita progressiva: 151,2 miliardi nel 2027, 155,1 miliardi nel 2028 e, infine, la soglia dei 159,4 miliardi nel 2029.🔗 Leggi su Ameve.eu

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