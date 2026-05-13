Intesa-Sanpaolo dichiara guerra al climate change | il 30% dei prestiti a progetti sostenibili entro il 2029

Una delle principali banche italiane ha annunciato l’obiettivo di destinare il 30% dei prestiti a progetti sostenibili entro il 2029. L’istituto ha dichiarato che il tempo dell’inazione si è concluso e ha sottolineato la necessità di investire in energia rinnovabile e ricerca, considerando il cambiamento climatico come una realtà già in corso. La strategia mira a rafforzare il sostegno alle iniziative ambientali e sostenibili nel lungo termine.

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Il tempo dell’inazione è finito. Si deve puntare sull’energia rinnovabile e quindi sulla ricerca, perché il cambiamento climatico è già in atto. Ma questo cambio di paradigmi richiede enormi investimenti e Intesa Sanpaolo è pronta a fare la sua parte. Lo ha detto chiaramente ieri il presidente di Intesa Sp, Gian Maria Gros-Pietro, intervenendo al convegno “Energia e adattamento climatico: nuove sfide per le imprese”, organizzato a Milano dal gruppo bancario, che ha visto gli interventi, tra altri, di Enrico Letta e di Enrico Giovannini. Entro il 2029, il 30% dei prestiti per progetti sostenibili. “La transizione sostenibile va accompagnata...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Intesa-Sanpaolo dichiara guerra al climate change: il 30% dei prestiti a progetti sostenibili entro il 2029 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Intesa Sanpaolo, il 30% del nuovo credito al 2029 per green e sociale, 112 miliardiIntesa Sanpaolo rafforza l’impegno sulla sostenibilità: il 30% delle nuove erogazioni a medio-lungo termine sarà destinato al credito sostenibile,... Leggi anche: Scienza, ecco come il climate change “decide” il sesso dei nascituri Temi più discussi: Mostra Io sono un architetto. Ettore Sottsass a Pistoia; Intesa Sanpaolo, trimestre record a 2,76 miliardi di utili. Messina: Da Generali restiamo fuori; Intesa Sanpaolo, l’utile sale a oltre 2,7 miliardi nei primi tre mesi del 2026; Made in Italy: reazioni settore orafo a tensioni geopolitiche, conflitti e dazi. Esplode bancomat Intesa Sanpaolo nel Foggiano, 'siamo in guerra'Il bancomat della filiale Intesa Sanpaolo di Stornara, in provincia di Foggia, è stato fatto esplodere alle 6.30 da una banda di ladri che ha utilizzato la tecnica della 'marmotta', ovvero un ordigno ... ansa.it Intesa Sanpaolo, avviati i buyback da 25 milioni di azioni per i piani di incentivazioneAcquisti l’11 e 12 maggio per 25 milioni di titoli (0,14% del capitale), nell’ambito dei piani 2024-2025 e LTI 2026-2029; autorizzazione complessiva fino a 42,7 milioni di azioni (0,25%) ... affaritaliani.it