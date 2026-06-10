Interminabili tempi d' attesa | l' ira dei familiari esplode in aggressione contro un' infermiera
Un gruppo di familiari ha aggredito un'infermiera durante un'ora di forte tensione, insultandola e minacciandola. Le persone presenti hanno urlato e si sono scagliate verbalmente contro l'operatrice sanitaria, che ha ricevuto insulti e minacce. La situazione è degenerata fino a rischiare uno scontro fisico, ma le forze di sicurezza sono intervenute per calmare gli animi e contenere la protesta. La vicenda si è verificata in un contesto di lunghe attese presso una struttura sanitaria.
Insultata e minacciata. E dalle parole, urlate a perdifiato, ad un certo punto s'è perfino rischiato che si passasse all'aggressione fisica. A scagliarsi contro un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento sono state, domenica pomeriggio, due donne: la moglie. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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