Interminabili tempi d' attesa | l' ira dei familiari esplode in aggressione contro un' infermiera

Notizia in breve

Un gruppo di familiari ha aggredito un'infermiera durante un'ora di forte tensione, insultandola e minacciandola. Le persone presenti hanno urlato e si sono scagliate verbalmente contro l'operatrice sanitaria, che ha ricevuto insulti e minacce. La situazione è degenerata fino a rischiare uno scontro fisico, ma le forze di sicurezza sono intervenute per calmare gli animi e contenere la protesta. La vicenda si è verificata in un contesto di lunghe attese presso una struttura sanitaria.