Cura del paziente e dei suoi familiari | il premio Daisy Award all’infermiera Fabiana Grippi del Maria Eleonora Hospital

È stato assegnato il Daisy Award 2026 a un’infermiera del Maria Eleonora Hospital. Il premio internazionale riconosce l’impegno, la compassione e l’attenzione verso i pazienti e i loro familiari. La cerimonia si è svolta nelle ultime settimane, premiando professionisti che si sono distinti per il loro approccio umanistico. La vincitrice ha ricevuto il riconoscimento per aver dimostrato dedizione e sensibilità nel suo lavoro quotidiano.

Sono stati assegnati i Daisy Award 2026, premi internazionali che celebrano il lato umanistico, l'impegno e la compassione nella professione infermieristica. Tra le professionalità insignite c’è anche Fabiana Grippi, infermiera di Maria Eleonora Hospital a Palermo, premiata durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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