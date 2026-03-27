Un uomo di 24 anni è stato denunciato per maltrattamenti e lesioni aggravate dopo aver aggredito prima i familiari e poi i Carabinieri intervenuti sul luogo. La polizia ha arrestato l’individuo, considerato responsabile di resistenza e oltraggio, in seguito a una serie di episodi violenti che coinvolgevano i propri genitori. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in un’abitazione del territorio.

Dopo aver minacciato di dar fuoco alla casa, l'uomo avrebbe attaccato i Carabinieri, tre dei quali sono rimasti feriti da calci e pugni e hanno riportato lesioni lievi Non un fatto episodico, ma il culmine di una serie di violenze nei confronti dei genitori. Autore dei maltrattamenti sarebbe un cittadino straniero di 24 anni arrestato dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lugo perché ritenuto responsabile di resistenza, oltraggio, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni di tre militari dell’Arma. L’intervento è scattato alcune sere fa a seguito di una chiamata al 112 da parte di un uomo che segnalava l’impossibilità di rientrare in casa a causa della furia del figlio convivente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Prima l'aggressione ai familiari, poi contro i Carabinieri: 24enne denunciato per maltrattamenti e lesioni aggravate

Articoli correlati

Avellino – Maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate: 40enne arrestato dai CarabinieriL’uomo, già gravato da precedenti, dovrà scontare due anni e otto mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate I...

Lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia, scatta l’arrestoI Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto un 40enne della provincia di Napoli, in esecuzione di un ordine di carcerazione...

Contenuti utili per approfondire Prima l'aggressione ai familiari poi...

Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Prima lo schiaffo alla figlia dodicenne e poi l'aggressione ai militari: arrestata una madre di 48 anni; Bergamo, l’insegnante accoltellata dall’alunno sta meglio: trasferita in reparto; L'incendio di rifiuti speciali e l'intervento, vigili del fuoco aggrediti da 43enne: un arresto nel Trapanese.

Giornalisti di Ore 14 picchiati e rapinati dagli spacciatori. Situazione di degrado insostenibile: lo sfogo di Milo Infante dopo l’aggressione ai propri inviatiNon è un periodo semplice per le troupe televisive, oggetto di numerose aggressioni mentre sono impegnate a svolgere il proprio lavoro. È successo anche ieri sera a Milano, dove gli inviati di Ore 14 ... ilfattoquotidiano.it

Morì dopo il taser, ai domiciliari i tre che lo pestarono prima del fermoScattano gli arresti domiciliari per i tre uomini ritenuti responsabili dell'aggressione ai danni di Riccardo Zappone, 29enne di Pescara morto il 3 giugno 2025. Il decesso avvenne in ospedale, dopo ... ansa.it

La meraviglia continua. E ogni giorno supera il giorno prima. Lunedì la sconfitta al referendum. Martedì Delmastro e Bartolozzi cacciati. Mercoledì Santanchè trascinata fuori di peso. Giovedì Gasparri sfiduciato e Tajani che minaccia di andarsene. E venerdì - facebook.com facebook

DUE PODI IN TRE ORE Prima Domenico Acerenza, poi Taddeucciiiiiiii! Anche Ginevra apre la sua Coppa del Mondo di nuoto di fondo al meglio: in Egitto è seconda nella prima 10 km femminile stagionale! Il testa a testa fino all’ultimo giro con Moesha Jo x.com