L'Inter ha avviato incontri con il portiere Ivan Provedel per definire il trasferimento. I contatti tra le parti continuano, con l’obiettivo di completare il reparto portieri. Non ci sono ancora ufficializzazioni, ma le trattative proseguono senza interruzioni. La società sta valutando le condizioni per portare il giocatore alla corte nerazzurra. La trattativa resta aperta e in fase di definizione.

Inter, passi avanti per Ivan Provedel: contatti continui per completare il reparto portieri dei nerazzurri. Le ultimissime notizie. L’ Inter continua a lavorare per definire l’assetto della porta in vista della prossima stagione. Dopo aver scelto Josep Martinez come nuovo titolare, destinato a raccogliere l’eredità di Sommer, il club nerazzurro è ora concentrato sulla ricerca di un secondo portiere affidabile ed esperto. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Nel pomeriggio, secondo Sky, è arrivato in sede Gianni Rava, rappresentante di Ivan Provedel e titolare della Keeper Football Agency. Un incontro atteso da giorni, considerato fondamentale per valutare la reale fattibilità dell’operazione che potrebbe portare l’estremo difensore della Lazio a Milano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Calcionews24.com - Inter, summit per Provedel: proseguono i contatti per il vice Martinez

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, incontro per Provedel: avanti i contatti per il vice MartinezL'agente di Ivan Provedel, portiere della Lazio, si è recato presso la sede dell'Inter.

Ultimissime Inter LIVE: passerella per i partenti contro il Verona, Provedel possibile vice MartinezNella giornata di oggi sono state aggiornate le ultime notizie riguardanti la squadra nerazzurra.

Temi più discussi: L'Inter avanza per Provedel: summit in settimana, la richiesta della Lazio; La Lazio gioca al rialzo per Provedel: svelati i dubbi di Lotito sulla cessione all'Inter, le cifre; Provedel aspetta solo l'Inter: l'ultima mossa del portiere della Lazio è un chiaro indizio; Cristian Chivu decisivo per il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan con l'Inter: il retroscena.

4 ore di summit per Provedel che fa panchina Non lo sanno che qua su X c’è gente a rischio psicanalisi x.com

Inter, stand-by per Palestra. Si cerca l'intesa per Provedel. Le news di calciomercatoL'Inter vuole Palestra ma la trattativa con l'Atalanta per il momento è in stand-by: i nerazzurri ritengono le richieste della Dea eccessive. Nel frattempo si cerca l'intesa per Provedel, individuato ... sport.sky.it

Inter, Provedel ha scelto i nerazzurri: incontro con l'agente, resta la distanza con la LazioL' Inter accelera per Ivan Provedel. Il portiere della Lazio è il profilo individuato dalla dirigenza nerazzurra per completare il reparto tra i pali e ricoprire il ruolo di vice di Josep Martinez nel ... tuttomercatoweb.com