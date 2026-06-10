Inter incontro per Provedel | avanti i contatti per il vice Martinez

L'agente di Ivan Provedel, portiere della Lazio, si è recato presso la sede dell'Inter. I nerazzurri stanno valutando un possibile trasferimento e stanno mantenendo contatti con il club biancoceleste. L'attenzione è rivolta anche al vice Martinez, senza conferme ufficiali sull'esito della trattativa.

di Alberto Petrosilli Sky: l’agente del portiere della Lazio Ivan Provedel in sede, i nerazzurri valutano l’operazione con il club biancoceleste. L’ Inter continua a muoversi sul mercato per definire il nuovo assetto della porta in vista della prossima stagione. Dopo la scelta di affidare i gradi di titolare a Josep Martinez, destinato a raccogliere l’eredità di Yann Sommer al termine del suo contratto, il club nerazzurro è alla ricerca di un portiere affidabile e di esperienza da inserire in rosa. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato da Sky, nel pomeriggio è arrivato nella sede dell’Inter Gianni Rava, rappresentante di Ivan Provedel e titolare della Keeper Football Agency. 🔗 Leggi su Internews24.com

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