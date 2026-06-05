Inter difesa da rinforzare | Solet in pole Mancini resta un’opzione Novità anche su Palestra

L'Inter sta lavorando per rinforzare il reparto difensivo, con Solet come obiettivo principale. Mancini rimane una possibilità, ma non è ancora stato scelto. La società sta valutando anche aggiornamenti sulla palestra, senza dettagli specifici.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri lavorano per consegnare a Chivu nuovi innesti nel reparto arretrato: Solet è il primo obiettivo, mentre Mancini resta sotto osservazione. L’ Inter continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Oltre al dossier legato a Palestra, il club nerazzurro sta valutando diversi profili da mettere a disposizione di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo gli ultimi aggiornamenti, il nome in cima alla lista resta quello di Oumar Solet dell’ Udinese. La dirigenza interista considera il centrale francese il profilo ideale per rinforzare la retroguardia e nelle prossime settimane potrebbero esserci nuovi contatti tra le società. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Inter Solet in pole position per la difesa, complicazioni per Muharemovic

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