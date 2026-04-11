Il Napoli si prepara ad affrontare le ultime sette giornate di campionato con l’obiettivo di mantenere la concentrazione e la calma, senza lasciarsi coinvolgere da pressioni esterne. Il club ha in programma alcune mosse strategiche e sta valutando diversi nomi per rafforzare la rosa. La squadra punta a chiudere la stagione in modo positivo, affrontando ogni gara con determinazione e senza distrazioni, in vista di un possibile risultato storico.

Il Napoli ha un obiettivo chiaro: vivere queste ultime 7 partite senza distrazioni e a mente leggera per provare a compiere un impresa unica nel calcio italiano, senza avere nessun tipo di pressione sulle spalle. Allo stesso tempo, però, il ds Manna ha l’onere e onore di pensare già alla prossima stagione, dove il Napoli si è imposto un chiaro target: ringiovanire la rosa con ragazzi giovani ma non inesperti, e capaci di interpretare al meglio il calcio moderno. Tra i vari nomi, sono 5 quelli particolarmente attenzionati dal club azzurro, che spera a breve di intavolare le varie trattative. I nomi per il centrocampo. Il reparto dove il Napoli vorrebbe compiere alcune operazioni è il centrocampo, ed i nomi in cima alla lista di Manna sono quelli di Joao Gomes e Richard Rios. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il club ha un obiettivo chiaro! Le prossime mosse di Manna: i nomi sul tavolo

Vlahovic Juventus: nuovo tentativo per il rinnovo nelle prossime settimane, ma attenzione alle mosse di questo club. Le novitàdi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juventus, in arrivo un nuovo tentativo per il rinnovo del contratto dalla società bianconera nelle prossime...

Kalulu Juventus, non si placano le voci dalla Premier League: dalla posizione del club alle prossime mosse. Le novitàPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Temi più discussi: Napoli, rottura totale con Lukaku. Presto provvedimenti disciplinari; Romano: De Bruyne-Napoli, c’è feeling. Il club ha preso una decisione sul futuro; È scontro tra Napoli e Lukaku: il belga non si presenta agli allenamenti, arriva la dura nota del club; Guerri Napoli, risoluzione consensuale con Stefano Gentile.

Lukaku dice no al Belgio e non si presenta a Napoli: tensione con il club, cosa sta succedendoUna scelta precisa, forse anche apprezzata, ma da chiarire. Romelu Lukaku ha deciso di non restare in ritiro con la Nazionale del Belgio, che lo aveva convocato per giocare le amichevoli contro Stati ... ilfattoquotidiano.it

Lukaku resta in Belgio e fa infuriare il Napoli: cosa è successo e perché il club non l'ha presa beneNella tranquillità dei club in concomitanza con gli impegni delle Nazionali, il Napoli nelle ultime ore ha dovuto fronteggiare un caso legato a. tuttomercatoweb.com

La SSC Napoli si rifà il look prima di Parma Doppio appuntamento dal Barbiere per De Bruyne e Milinkovic-Savic, come dimostrano le foto postate sui social da Carmine Aliperta e da ‘Dhario Hair Gentleman Saloon’ “Barba e capello, capello e barba”, di - facebook.com facebook

#Conte ct dell’Italia: l’indizio sull’addio al #Napoli e il patto che può favorire il grande ritorno x.com