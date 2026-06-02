L'Inter sta negoziando con un portiere di serie A, mentre valuta un'offerta per Solet. Non sono stati resi noti i nomi dei giocatori coinvolti. La società nerazzurra continua a lavorare sui dettagli delle trattative senza comunicazioni ufficiali. Le trattative sono in corso, ma non ci sono ancora annunci ufficiali.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri stringono i contatti per il nuovo portiere, mentre valutano la mossa decisiva per Solet: i dettagli. Non solo Palestra: l’Inter continua a muoversi su più fronti sul mercato in entrata. La dirigenza nerazzurra sta portando avanti diverse trattative parallele per completare la rosa da mettere a disposizione del tecnico per la prossima stagione, puntando a rinforzare sia il reparto dei portieri sia la linea difensiva. Gli sforzi si stanno concentrando su profili di sicuro affidamento e pronti a integrarsi rapidamente nei meccanismi della squadra, accettando anche sane competizioni interne per una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, Fabrizio Romano svela nuovi dettagli sulle trattative per Solet e Provedel: le sue parole

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INTER E MILAN: ADDII DECISI! MANNA, PLANES E I DIRETTORI! NKUNKU, PAVARD, MKHITARYAN, BONNY…

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