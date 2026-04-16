L’Inter ha deciso di puntare su un altro difensore e ha già concluso un’operazione con l’Udinese. Oumar Solet, considerato un giocatore dal grande potenziale, non sarà coinvolto in questa trattativa. Con il nuovo allenatore, potrebbe avere maggiori possibilità di trovare spazio nel prossimo campionato. La società nerazzurra ha scelto di indirizzare le proprie risorse su un’altra opzione difensiva.

Giocatore dal grande potenziale. Con Chivu potrebbe trovare spazio nel prossimo futuro Oumar Solet è uno dei difensori che l’Inter tiene in maggiore considerazione per il prossimo anno. Al momento il francese sarebbe però leggermente indietro nelle preferenze a Muharemovic del Sassuolo: nell’affare coi neroverdi potrebbe rientrare una contropartita tecnica, ricordando che la Juve avrà diritto al 50% sulla rivendita. Il bosniaco spinge per andare all’Inter. Muharemovic è valutato sui 30 milioni, mentre chiede qualcosa in meno l’Udinese per Solet, preso a zero dopo che risolse il contratto con il Salisburgo. Si può pensare anche a un piccolo sconto, visto che i rapporti tra l’Inter e il club della famiglia Pozzo sono più che buoni.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, operazione già definita con l’Udinese: non è Solet

Cinque considerazioni su UDINESE-INTER 0-1: MA QUALE CORTO MUSO! #Shorts

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