L’Inter ha ripreso i contatti con il Liverpool per l’acquisto di Curtis Jones, centrocampista inglese, in vista della prossima sessione di mercato estiva. I Reds hanno fissato il prezzo del giocatore, mentre la società nerazzurra mantiene un atteggiamento di attesa. La trattativa riguarda un trasferimento a titolo definitivo.

L’ Inter ha riallacciato i contatti con il Liverpool per valutare l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista inglese Curtis Jones in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Come rivelato in un approfondimento giornalistico pubblicato dal quotidiano Tuttosport, la dirigenza nerazzurra intende sfruttare la rottura prolungata tra il calciatore e la società britannica, causata dal definitivo stop alle trattative per il rinnovo del contratto. Il primo sondaggio esplorativo operato dal club milanese risale allo scorso mese di gennaio, quando i vertici di viale della Liberazione avevano effettuato un timido tentativo durante la sessione di riparazione invernale prima che le richieste economiche dei Reds congelassero l’operazione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter sfida il Liverpool per Curtis Jones: i Reds fissano il prezzo del centrocampista ma Marotta gioca d’attesa

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