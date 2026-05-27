Inter pressing su Curtis Jones | distanza di 10 milioni col Liverpool
L'Inter ha avviato trattative per acquistare Curtis Jones dal Liverpool, offrendo circa 10 milioni di euro. La società nerazzurra sta valutando questa operazione come possibile rafforzamento a centrocampo, mentre il Liverpool valuta l'offerta. La trattativa è in corso e si concentra sulla differenza di prezzo tra le parti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora.
di Alberto Petrosilli I nerazzurri lavorano sul centrocampo tra il futuro di Stankovic e il sogno inglese: ballano 10 milioni per Curtis Jones con il Liverpool. L’Inter guarda già avanti e pianifica le mosse per la prossima stagione, con particolare attenzione al centrocampo. Oltre all’incontro con Aleksandar Stankovic per chiarire il futuro del giovane talento nerazzurro, il nome caldo sul taccuino interista resta quello di Curtis Jones. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Per il centrocampista del Liverpool ci sarebbero già stati contatti concreti tra i due club, ma al momento manca ancora l’intesa economica definitiva. La distanza tra domanda e offerta è infatti di circa 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Grazie a #Chivu l' #Inter ha portato il destino dalla sua con grande merito e si appresta a rilanciare un gruppo già forte. Per me, Solet, Curtis Jones e un fantasista sono prioritari per dare al mister quello che vuole: verticalità, pressing, duttilità tattica. Mi fido di P x.com
[Fabrizio Romano e Guarro Pas] Curtis Jones era l'obiettivo principale dell'Inter a gennaio. Ma l'interesse reciproco tra le parti rimane forte anche per l'estate. Ci sono i presupposti per parlare di Jones e immaginarlo come obiettivo dell'Inter anche in estate. : r/ reddit
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La possibile nuova Inter secondo Sky Sport inizia davvero a prendere forma… e sulla carta sarebbe una squadra fisica, aggressiva e molto più verticale. XI ipotizzato: J. Martinez Solet — Akanji — Bastoni Palestra — Barella — Çalhano?lu — facebook