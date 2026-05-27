Inter pressing su Curtis Jones | distanza di 10 milioni col Liverpool

Notizia in breve

L'Inter ha avviato trattative per acquistare Curtis Jones dal Liverpool, offrendo circa 10 milioni di euro. La società nerazzurra sta valutando questa operazione come possibile rafforzamento a centrocampo, mentre il Liverpool valuta l'offerta. La trattativa è in corso e si concentra sulla differenza di prezzo tra le parti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora.