L'Inter ha avviato trattative con l'entourage di Ivan Provedel, portiere classe 1994, per un possibile trasferimento. Sono in corso confronti su contratto e cifre, mentre si attende ancora l'esito della trattativa con la Lazio per il giocatore. Nessuna decisione ufficiale è stata annunciata. Le parti continuano a negoziare senza comunicati ufficiali. Provedel è al centro di queste trattative tra le due società.

di Alberto Petrosilli Si muove il mercato dei portieri: dialogo aperto tra nerazzurri e entourage del classe 1994 Ivan Provedel. Gli aggiornamenti. Il futuro di Ivan Provedel potrebbe intrecciarsi presto con quello dell’ Inter, che continua a valutare profili per rinforzare il reparto portieri. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, è atteso in settimana un incontro tra il club nerazzurro e l’entourage dell’estremo difensore della Lazio per fare il punto sulla situazione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Sul tavolo ci saranno diversi aspetti, a partire dalla possibile durata del contratto, con l’ipotesi di un accordo biennale, fino alle questioni legate all’ ingaggio, che dovrà essere definito in base al ruolo che il portiere andrebbe a ricoprire nella rosa interista. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Provedel Inter, contatti in arrivo: confronto su contratto e cifre con la Lazio in attesa di Mandas

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