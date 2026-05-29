L'Inter ha deciso di mettere fine al prestito di Luis Henrique, che può ora lasciare il club. Diouf, invece, si sta preparando a ricoprire un ruolo stabile come esterno. Il brasiliano, valutato circa 30 milioni di euro, è stato prelevato dall'Inter in precedenza. La società ha comunicato ufficialmente le decisioni riguardanti i due calciatori, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali o le tempistiche.

Un anno fa l’Inter ha messo tra parentesi il mercato usando sempre la stessa moneta: 25 milioni per arruolare un vice-esterno agli inizi di giugno, altri 25 per aggiungere una vice-mezzala alla fine di agosto. Ha aperto la parentesi con Luis Henrique, l’ha chiusa con Andy Diouf. Dopo un anno di Inter, due nuove coppe aggiunte sul curriculum di entrambi, tanti dubbi sparsi e qualche guizzo improvviso, i due acquisti dell’estate 2025 sono ancora lì, faccia a faccia. Adesso le loro vite parallele potrebbero definitivamente separarsi, e non nella maniera che pareva più probabile: sul finale il francese ha cambiato il proprio destino e ora si candida a tutt’altro ruolo nella stagione che verrà; al contrario, il brasiliano potrebbe essere accompagnato alla porta, mentre la Premier torna a interessarsi a lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, nuova vita per Diouf: ora Luis Henrique può partire

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Diouf sarà l’esterno di Chivu, così libera Luis Henrique: valutato 30 milioni di euroDiouf prenderà il posto di Chivu come esterno di fascia, permettendo così la cessione di Luis Henrique.

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Diouf è stato confermato e resterà come WB creativo. Non c'è spazio invece per Henrique dopo una stagione deludente, Frattesi è anche vicino a partire. L'Inter sospetta fortemente che Dumfries attiverà la clausola di rilascio da 25 milioni di euro. Vogliono Pal reddit

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