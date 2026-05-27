Luis Henrique un acquisto flop | l’Inter ha sbagliato l’operazione e Chivu non ci ha potuto fare nulla

Luis Henrique è arrivato all’Inter con grandi aspettative, ma finora si è rivelato un acquisto deludente. La società ha investito nel giocatore, ma le sue prestazioni non hanno soddisfatto le speranze, e il club ha deciso di interrompere il suo impiego. Chivu, che si occupa della gestione tecnica, non è riuscito a cambiare la situazione. La società sta valutando le prossime mosse relative al giocatore.

di Andrea Greco Luis Henrique un acquisto flop: l’Inter ha sbagliato l’operazione. Segui tutti gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il bilancio della stagione attenzione anche il mercato estivo svolto dall’Inter l’estate scorsa in programmazione di un anno calcistico che ha visto il club conquistare due trofei. Il punto interrogativo più grande ricade inevitabilmente su Luis Henrique, l’esterno brasiliano arrivato con grandi aspettative ma autore di un’annata decisamente opaca. I numeri stagionali parlano chiaro: 30 presenze (la maggior parte dalla panchina), 1 go e 2 assist in Serie A. In Champions League 7 presenze e in Coppa Italia 5. Arrivato dal Marsiglia per portare più bonus e regalare un’alternativa degna di nota sulla destra a Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Luis Henrique bursts forward at speed And El puts it away @redbull

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Temi più discussi: Seba Esposito, Pavard, Frattesi: tra rinnovi risparmiati e addi. Così sale il budget dell'Inter; Inter-Verona 1-1, le pagelle: Diouf arrembante (7), Luis Henrique chance sprecata (5,5), Bonny si sblocca (7); Le pagelle di Inter-Verona: Sommer esce fra gli applausi (7), Belghali combina poco (5); Calciomercato Inter, nuova (pessima) soluzione per Luis Henrique.

Dipende anche da Diouf che è un’incognita e da Luis Henrique. Perché in teoria considerando l’uscita di Frattesi, avresti 5 CC più eventualmente Stankovic e il nuovo acquisto. Un secondo centrocampista da acquistare dipende dall’uscita o meno di Henrique x.com

Luis Henrique potrebbe lasciare l'Inter quest'estate se le offerte fossero in linea con quelle ricevute a gennaio e non inferiori, l'Inter potrebbe essere aperta alla sua partenza. reddit

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