Inter-Juve pronto uno scambio pazzesco | coinvolto Cambiaso

Notizia in breve

L'Inter e la Juventus stanno valutando uno scambio di giocatori per la prossima stagione, coinvolgendo anche il difensore Cambiaso. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono dettagli definitivi sui nomi degli altri calciatori coinvolti. Nessuna delle parti ha confermato ufficialmente l'accordo, e le trattative continuano tra i rispettivi club. La proposta potrebbe portare a un trasferimento tra le due squadre nelle prossime settimane.