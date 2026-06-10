Inter-Juve pronto uno scambio pazzesco | coinvolto Cambiaso
L'Inter e la Juventus stanno valutando uno scambio di giocatori per la prossima stagione, coinvolgendo anche il difensore Cambiaso. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono dettagli definitivi sui nomi degli altri calciatori coinvolti. Nessuna delle parti ha confermato ufficialmente l'accordo, e le trattative continuano tra i rispettivi club. La proposta potrebbe portare a un trasferimento tra le due squadre nelle prossime settimane.
Il club nerazzurro e quello bianconero pensano a una clamorosa operazione in vista della prossima stagione. Da rivali storiche a protagoniste di un clamoroso affare di mercato. Inter e Juventus, infatti, starebbero pensando a uno scambio davvero inaspettato in vista del prossimo anno, ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso. Frattesi (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il club nerazzurro – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sportitalia’ – starebbe valutando anche il profilo di Andrea Cambiaso per rinforzare le fasce di Chivu: l’esterno della Nazionale non è considerato incedibile da Spalletti e potrebbe cambiare aria per un’offerta importante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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