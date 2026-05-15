Scambio Cambiaso Frattesi spunta la verità | le ultime sulla possibile operazione fra Juve e Inter

Si torna a parlare di un possibile scambio tra due squadre di calcio di Serie A, coinvolgendo i giocatori Cambiaso e Frattesi. Le trattative tra le società sono in corso e potrebbero portare a un’operazione simile a uno scambio di calciatori. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le discussioni tra le parti continuano. La proposta riguarda una possibile cessione temporanea o definitiva, con dettagli ancora da definire.

di Francesco Spagnolo Scambio Cambiaso Frattesi, c’è la possibilità di vedere Juve e Inter chiudere una operazione simile Ecco i dettagli dell’ipotetico affare. Nell’appuntamento sul canale Youtube di .com sul calciomercato bianconero con Eleonora Trotta si è parlato anche di un possibile scambio fra Cambiaso e Frattesi. Le grandi manovre sono già iniziate, come confermato dalle parole della giornalista Eleonora Trotta: « Frattesi è ormai lontano da una permanenza a Milano. I suoi agenti si sono mossi da tempo per trovare una sistemazione all’estero o in Italia e sicuramente la Juventus resta la sua primissima scelta. E con i bianconeri, gli agenti e gli intermediari dell’operazione, hanno ragionato su un possibile scambio con Cambiaso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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