Idea Provedel come vice Martinez in casa Inter | Solet sorpassa Muharemovic per la difesa

Da internews24.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I nerazzurri hanno scelto Ivan Provedel come vice portiere di Pep Guardiola in vista della stagione 202627. La squadra si sta concentrando sui reparti difensivi e tra porta e retroguardia. Provedel ha superato Muharemovic nella gerarchia dei portieri e sarà il secondo portiere della rosa. La preparazione si svolge in un contesto di lavoro continuo, con attenzione alle strategie e alle rotazioni del reparto difensivo.

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di Alberto Petrosilli I nerazzurri lavorano tra porta e retroguardia in vista della stagione 202627: in porta sale Ivan Provedel come vice Pepo Martinez. Dopo la stagione chiusa con il double, l’Inter è già al lavoro per programmare il futuro. Come riportato da Andrea Paventi a Sky Sport, uno dei temi principali riguarda la costruzione del nuovo reparto arretrato e la situazione portieri. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter In porta, infatti, il club nerazzurro avrebbe deciso di affidare il ruolo da titolare a Josep Martinez, con alle sue spalle un profilo esperto. Il nome che prende quota è quello di Ivan Provedel, individuato come possibile secondo affidabile per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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