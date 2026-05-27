Idea Provedel come vice Martinez in casa Inter | Solet sorpassa Muharemovic per la difesa
I nerazzurri hanno scelto Ivan Provedel come vice portiere di Pep Guardiola in vista della stagione 202627. La squadra si sta concentrando sui reparti difensivi e tra porta e retroguardia. Provedel ha superato Muharemovic nella gerarchia dei portieri e sarà il secondo portiere della rosa. La preparazione si svolge in un contesto di lavoro continuo, con attenzione alle strategie e alle rotazioni del reparto difensivo.
di Alberto Petrosilli I nerazzurri lavorano tra porta e retroguardia in vista della stagione 202627: in porta sale Ivan Provedel come vice Pepo Martinez. Dopo la stagione chiusa con il double, l’Inter è già al lavoro per programmare il futuro. Come riportato da Andrea Paventi a Sky Sport, uno dei temi principali riguarda la costruzione del nuovo reparto arretrato e la situazione portieri. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter In porta, infatti, il club nerazzurro avrebbe deciso di affidare il ruolo da titolare a Josep Martinez, con alle sue spalle un profilo esperto. Il nome che prende quota è quello di Ivan Provedel, individuato come possibile secondo affidabile per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Non dovrebbe esserci il ritorno alla base di Filip Stankovic. Più probabilmente si andrà su un giocatore come Provedel, 32 anni, qualora la Lazio dovesse puntare su Motta (tornerà anche Mandas dal prestito al Bournemouth). Con Lotito non è mai una pass x.com
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