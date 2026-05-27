Idea Provedel come vice Martinez in casa Inter | Solet sorpassa Muharemovic per la difesa

Notizia in breve

I nerazzurri hanno scelto Ivan Provedel come vice portiere di Pep Guardiola in vista della stagione 202627. La squadra si sta concentrando sui reparti difensivi e tra porta e retroguardia. Provedel ha superato Muharemovic nella gerarchia dei portieri e sarà il secondo portiere della rosa. La preparazione si svolge in un contesto di lavoro continuo, con attenzione alle strategie e alle rotazioni del reparto difensivo.