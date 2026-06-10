L'Inter ha offerto a Matteo Darmian un ruolo che combina attività in campo e incarichi dirigenziali, con una decisione attesa a breve. Il club intende mantenere il giocatore anche dopo il termine della carriera da calciatore, valutando una nuova opportunità professionale per lui. La proposta riguarda un possibile inserimento nel settore dirigenziale, oltre alla continuità come calciatore.

I nerazzurri vogliono trattenere Matteo Darmian anche dopo la carriera da calciatore: decisione attesa a breve. Il futuro di Matteo Darmian potrebbe continuare a essere legato ai colori nerazzurri, ma in una veste completamente diversa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, diversi club di Serie A avrebbero manifestato interesse per l’esperto esterno, pronto a valutare le opportunità che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Nonostante i sondaggi provenienti da altre società del massimo campionato italiano, l’ Inter starebbe lavorando per convincere Darmian a rimanere all’interno del progetto del club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Calcionews24.com - Inter, futuro Darmian tra campo e dirigenza: il club gli offre una nuova opportunità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, il tributo alla Curva: Darmian e Mkhitaryan tra futuro e ritiroL'Inter sta affrontando alcune decisioni importanti riguardo al futuro dei suoi giocatori.

Leggi anche: Inter, incontro in programma tra Chivu e la dirigenza: futuro, strategie, cessioni. I punti all’ordine del giorno

Temi più discussi: Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian, Mkhitaryan: chi può restare e chi no tra i giocatori dell'Inter in scadenza; Da Solet a Jones: tutte le idee per il mercato dell’Inter. E intanto Acerbi e De Vrij...; Ausilio svela il mercato Inter: da Calhanoglu ai prossimi obiettivi; Corriere dello sport: Solet in difesa fa per tre.

Nessun dubbio per Tinti: Bastoni resterà sicuramente all’Inter. Il procuratore parla anche del futuro di Darmian e scherza con i giornalisti. #Inter #FCIM #Bastoni #Darmian #Calciomercato #SerieA #Nerazzurri x.com

I nerazzurri vogliono trattenere Matteo Darmian anche dopo la carriera da calciatore: decisione attesa a breveI nerazzurri vogliono trattenere Matteo Darmian anche dopo la carriera da calciatore: decisione attesa a breve Il futuro di Matteo Darmian potrebbe continuare a ... calcionews24.com

Il piano dell'Inter per la difesa: come giocherebbe Solet in nerazzurro, il futuro di Bisseck e BastoniI nerazzurri stringono con l'Udinese per Solet che è il primo obiettivo dell'Inter in difesa dove, oltre agli svincolati Acerbi, Darmian e forse De Vrij, potrebbe esserci anche una cessione eccellente ... msn.com

[Fichajes] Dani Carvajal è pronto a unirsi all'Inter di Milano a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto col Real Madrid. L'accordo fa parte di una ristrutturazione più ampia che coinvolge Denzel Dumfries dell'Inter che si trasferisce a Madrid. : r/FCInte reddit