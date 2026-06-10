Inter futuro Darmian tra campo e dirigenza | il club gli offre una nuova opportunità

Da calcionews24.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha offerto a Matteo Darmian un ruolo che combina attività in campo e incarichi dirigenziali, con una decisione attesa a breve. Il club intende mantenere il giocatore anche dopo il termine della carriera da calciatore, valutando una nuova opportunità professionale per lui. La proposta riguarda un possibile inserimento nel settore dirigenziale, oltre alla continuità come calciatore.

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I nerazzurri vogliono trattenere Matteo Darmian anche dopo la carriera da calciatore: decisione attesa a breve. Il futuro di Matteo Darmian potrebbe continuare a essere legato ai colori nerazzurri, ma in una veste completamente diversa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, diversi club di Serie A avrebbero manifestato interesse per l’esperto esterno, pronto a valutare le opportunità che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Nonostante i sondaggi provenienti da altre società del massimo campionato italiano, l’ Inter starebbe lavorando per convincere Darmian a rimanere all’interno del progetto del club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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