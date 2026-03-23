Inter incontro in programma tra Chivu e la dirigenza | futuro strategie cessioni I punti all’ordine del giorno

Inter News 24 Inter che nei primissimi giorni di aprile inizierà ad organizzare il futuro con mister Cristian Chivu e la dirigenza. Il mondo Inter si prepara a definire le linee guida per le prossime stagioni. Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro, i primi giorni di aprile saranno cruciali per il club nerazzurro: è stato infatti programmato un summit strategico tra i vertici societari e la guida tecnica per tracciare la rotta del calciomercato e della gestione della rosa. Protagonisti e strategie a confronto. L’incontro vedrà seduti allo stesso tavolo le figure chiave del progetto sportivo interista. Da una parte la dirigenza, guidata dal Presidente Giuseppe Marotta coadiuvato dal Direttore Sportivo Piero Ausilio. 🔗 Leggi su Internews24.com

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