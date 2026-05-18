Inter il tributo alla Curva | Darmian e Mkhitaryan tra futuro e ritiro

L'Inter sta affrontando alcune decisioni importanti riguardo al futuro dei suoi giocatori. Mkhitaryan potrebbe ritirarsi, mentre Darmian valuta se tornare al Torino o smettere di giocare. La situazione ha generato discussioni tra i tifosi e all’interno dello spogliatoio, senza yet avere risposte definitive. La decisione di uno o dell’altro potrebbe avere ripercussioni sulla squadra, anche se al momento non sono state prese decisioni ufficiali. La società non ha comunicato piani concreti in merito.

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?? Punti chiave Come influenzerà il possibile ritiro di Mkhitaryan lo spogliatoio nerazzurro? Cosa deciderà Darmian tra il ritorno al Torino e il ritiro? Quando la dirigenza interista parlerà con i due veterani per il futuro? Perché la scelta di questi due pilastri cambierà la gestione del gruppo??? In Breve Curva Nord onora Darmian con striscioni durante la sostituzione nel match contro Verona. Darmian valuta il ritiro o la permanenza dopo sei anni in casa nerazzurra. Mkhitaryan esclude trasferi . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inter, il tributo alla Curva: Darmian e Mkhitaryan tra futuro e ritiro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mkhitaryan riflette sul futuro: il ritiro resta una possibilità. Inter in attesaItaliano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo... Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il ritiro? De Vrij riflette sul futurodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. #InterParma 2-0. Il sigillo di #Mkhitaryan è il giusto tributo per un professionista genuino che, sin dal suo arrivo, ha dato alla squadra autorevolezza internazionale. Fondamentale nella costruzione della mentalità vincente. #Inter x.com Un emozionato Hansi Flick alza il trofeo della La Liga verso i cieli in tributo a suo padre defunto. reddit Scudetto Inter, il tributo al Becca e Vasco in video: allo stadio una festa lunga sei oreSul palco con un grande numero 21 si sono alternati personaggi come Fognini, Nicola Savino, Knam, De Luigi, Benassi ... milano.repubblica.it Beccalossi, il silenzio mancato all’Olimpico e la scelta dell’Inter: dietro l’assenza del tributo c’è una decisione precisaNel frattempo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, anche la Lega Serie A starebbe riflettendo sull’ipotesi di dedicare un omaggio ufficiale a Beccalossi in occasione della prossima final ... gonfialarete.com