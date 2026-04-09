Durante un intervento alla Camera, il Ministro dell’Istruzione ha riferito sui progressi della scuola nell’ambito digitale, evidenziando un monitoraggio che avrebbe prodotto dati positivi. Ha sottolineato l’obiettivo di proteggere i minori dai rischi di internet e social media, annunciando l’intenzione di introdurre corsi dedicati agli insegnanti sull’intelligenza artificiale. La scuola si sta comunque muovendo verso l’utilizzo delle nuove tecnologie, secondo quanto dichiarato.

La scuola si muove verso il digitale, o almeno ci prova. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante il question time alla Camera, ha rivendicato i primi risultati del monitoraggio ministeriale che, ha detto, mostra numeri “molto incoraggianti”. “Il sistema scolastico sta affrontando con responsabilità la sfida digitale ”, ha commentato Valditara. “Le scuole stanno rafforzando sia le regole sia le azioni educative per promuovere un uso consapevole delle tecnologie ”. Il ministro, ripercorrendo quanto fatto nell’ambito scolastico, è tornato sul divieto dell’utilizzo del cellulare durante le attività didattiche, introdotto a settembre 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scuola digitale, Valditara: “Proteggere i minori dai rischi di web e social”. Pronti corsi per i docenti sull’Intelligenza artificiale

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Valentina Pelliccia: educazione digitale e scuola, la proposta che integra il piano sull’IA del Ministro Giuseppe Valditara Link Articolo https://www.streetnewsmagazine.com/2026/04/valentina-pelliccia-giuseppe-valditara-scuola-intelligenza-artificiale-social- - facebook.com facebook

La #RegioneFVG organizza a #Udine l'08.04.26 l'evento "Intelligenza artificiale a scuola: nuove mappe della conoscenza e apprendimento generativo". L’evento è realizzato nell’ambito del Piano Scuola Digitale in Friuli Venezia Giulia. Info qui bit.ly/4b x.com