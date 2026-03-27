Intelligenza Artificiale a scuola | al via il piano di formazione del Ministero da 100 milioni di euro

Il Ministero ha pubblicato oggi un avviso da 100 milioni di euro destinato alla formazione del personale scolastico. Il piano prevede percorsi formativi, workshop e laboratori focalizzati sull'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole. La finalità è promuovere una gestione consapevole e sicura delle tecnologie AI all’interno delle istituzioni scolastiche.

È stato pubblicato oggi l'avviso da 100 milioni per l'attivazione di percorsi di formazione per il personale scolastico, di workshop e laboratori per un utilizzo consapevole e sicuro dell'IA nella scuola. L'avviso intende individuare le scuole che svolgeranno il ruolo di snodi formativi sull'Intelligenza Artificiale sul proprio territorio e prevede il finanziamento di azioni di formazione sugli aspetti connessi con la regolamentazione e le disposizioni di utilizzo dell'IA all'interno della scuola, in attuazione delle Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale. “Con questo nuovo Piano si compie un ulteriore passo in avanti... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Intelligenza Artificiale a scuola: al via il piano di formazione del Ministero da 100 milioni di euro Articoli correlati Intelligenza artificiale a scuola, bando da 100 milioni: candidature aperte fino al 17 aprileIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso da 100 milioni di euro per l’avvio di un piano nazionale di formazione sull’uso... Intelligenza artificiale: 100 milioni alle scuole per progetti di formazione. DECRETOCon un decreto firmato l’11 novembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato 100 milioni di euro da destinare alla formazione... Una raccolta di contenuti su Intelligenza Artificiale Temi più discussi: Arrivano le nuove indicazioni per i licei: intelligenza artificiale e spazio all'italiano. La geografia tornerà materia autonoma; Didacta 2026: intelligenza artificiale a scuola, perché vietarla non serve più; Intelligenza emotiva a scuola (anche per studenti con BES): come fare grazie a piattaforme informatiche e Intelligenza Artificiale. Video gratuito; Come gli studenti usano davvero l’Intelligenza Artificiale. Intelligenza Artificiale a scuola: al via il piano di formazione del Ministero da 100 milioni di euroÈ stato pubblicato oggi l’avviso da 100 milioni per l’attivazione di percorsi di formazione per il personale scolastico, di ... iltempo.it Intelligenza artificiale a scuola: 100 milioni in arrivo, ma i docenti sono pronti? Dea Scuola propone la risposta [VIDEO]Dea Scuola si presenta a Fiera Didacta con un'offerta formativa costruita attorno a tre temi che dominano l'agenda del sistema scolastico. orizzontescuola.it VD. . Un video propagandistico generato con l’intelligenza artificiale e diffuso da media iraniani è diventato virale negli ultimi giorni, nel pieno delle tensioni con gli Stati Uniti. Il filmato, intitolato «One Vengeance for All», mette in fila decenni di guerre american - facebook.com facebook #Digitale e #sicurezza del territorio. Intelligenza artificiale per prevenire e gestire #alluvioni e #siccità, al via il #progetto europeo Floods & Droughts. La #notizia regioneer.it/digitalesicure… x.com