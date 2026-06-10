Intelligenza artificiale | nuovo curricolo nei licei solo cenni alla scuola primaria

A partire dall’anno scolastico, l’intelligenza artificiale sarà inserita nel curriculum dei licei italiani. La materia sarà introdotta come parte del percorso di studi, con contenuti specifici dedicati alle tecnologie e alle applicazioni dell’IA. La scuola primaria, invece, riceverà solo alcune nozioni di base, senza un programma strutturato. La proposta riguarda principalmente le scuole superiori, mentre il livello elementare avrà un approccio più limitato.

L’intelligenza artificiale farà il suo ingresso strutturale nel percorso formativo degli studenti dei licei. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al termine del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi, illustrando le novità contenute nelle nuove linee guida per l’educazione civica. Si tratta di un intervento, già noto, che modifica le Indicazioni nazionali, vale a dire i programmi scolastici. “L’Ia entra in modo esplicito, forte, prepotente all’interno del curricolo formativo dei licei”, ha dichiarato il titolare del dicastero di viale Trastevere. Per la scuola primaria, invece, il provvedimento prevede un approccio più graduale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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