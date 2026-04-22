Nuovi programmi nei licei con intelligenza artificiale e ritorno di storia e geografia cosa cambia a scuola

A partire dal 2026, i programmi dei licei subiranno modifiche con l’introduzione di corsi dedicati all’intelligenza artificiale e all’educazione emotiva. Queste novità si aggiungono al ritorno di materie come storia e geografia, che saranno rafforzate nei curricula scolastici. Le nuove Indicazioni nazionali stabiliscono quindi un aggiornamento degli insegnamenti, con l’obiettivo di adeguare l’offerta formativa alle esigenze del mondo contemporaneo.

Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato le Indicazioni nazionali per i programmi scolastici dei licei. Scompare la geostoria nel biennio, ma compare l’intelligenza artificiale. Si tratta di indicazioni che non saranno adottate ufficialmente fino alla fine del percorso di ascolto della comunità scolastica, composto non soltanto dal mondo della scuola, ma anche dai rappresentanti delle consulte studentesche. Cambiano i programmi per i licei Il ministro Valditara ha comunicato le nuove Indicazioni nazionali per i licei, dopo quanto già emerso per l’infanzia e il primo ciclo dell’istruzione. Una volta approvate, entreranno in vigore per l’anno scolastico 2026-2027, sostituendo le precedenti del 2012.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Nuovi programmi nei licei con intelligenza artificiale e ritorno di storia e geografia, cosa cambia a scuola Notizie correlate Leggi anche: Scuola, nuovi programmi per i licei. Entra intelligenza artificiale, torna la geografia Scuola, nuovi programmi nei licei. Arriva anche l'Intelligenza ArtificialeÈ stato pubblicato il testo delle nuove Indicazioni nazionali per i licei, si tratta dei nuovi programmi su cui si apre ora la fase di consultazione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Riforma dei licei: l’Intelligenza Artificiale diventa asse trasversale; In arrivo i nuovi programmi dei Licei, via la Geostoria; Sui nuovi programmi dei licei ci sarà anche la nostra 'firma'; Arrivano i nuovi programmi per i licei, coinvolti anche gli studenti. Nei nuovi programmi dei licei scompare la Geostoria e arriva l’Intelligenza artificialeTra le novità più attese dagli addetti ai lavori, la scomparsa della Geostoria. Al primo biennio, Storia e Geografia tornano a configurarsi come discipline distinte, ciascuna con la propria ... blitzquotidiano.it Scuola, arrivano i nuovi programmi per i licei: via la Geostoria, entra l'IA(Adnkronos) - Non una semplice revisione di programmi scolastici, ma un ripensamento strutturale della funzione formativa del Liceo, del rapporto tra discipline e tra scuola e società. Così in una not ... msn.com Arrivano le Indicazioni Nazionali per i programmi scolastici per i licei, proposti dal ministero di Valditara Cosa c'è nei nuovi programmi: https://fanpa.ge/cxdO7 - facebook.com facebook Scuola, nuovi programmi nei licei. Arriva anche l'Intelligenza Artificiale x.com