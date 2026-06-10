Intelligenza artificiale Nordio annuncia un nuovo reato
Il ministro della Giustizia ha annunciato che sarà introdotto un nuovo reato legato all’intelligenza artificiale. La misura mira a regolamentare l’uso e le conseguenze di questa tecnologia. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura del reato o sulle sanzioni previste. L’annuncio si inserisce in un contesto di attenzione normativa crescente sull’impatto dell’AI. La proposta sarà sottoposta a discussione parlamentare prima di essere approvata.
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio annuncia l’introduzione di un nuovo reato che riguarda l’ intelligenza artificiale. “Annuncio una nuova fattispecie di reato che riguarda la punizione di chi progetta ovvero omette le misure di sicurezza o altera il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale, quando da ciò derivi un pericolo concreto per la vita o per l’incolumità delle persone o per la sicurezza dello Stato “, ha detto il Guardasigilli nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. “Faccio presente che l’introduzione di questi reati non corrisponde a una visione panpenalistica, come spesso ci è stato rimproverato, ma colma quei vuoti di tutela che si realizzando quando nuove forme di tecnologia si affermano nella realtà”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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