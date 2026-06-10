intelligenza artificiale nordio annuncia un nuovo reato

Notizia in breve

Il ministro della Giustizia ha annunciato che sarà introdotto un nuovo reato legato all’intelligenza artificiale. La misura mira a regolamentare l’uso e le conseguenze di questa tecnologia. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura del reato o sulle sanzioni previste. L’annuncio si inserisce in un contesto di attenzione normativa crescente sull’impatto dell’AI. La proposta sarà sottoposta a discussione parlamentare prima di essere approvata.