Camion rifiuti come Transformers | il Comune di Napoli annuncia i mezzi dotati di intelligenza artificiale

Il Comune di Napoli ha presentato una novità nel settore della raccolta dei rifiuti: alcuni camion sono stati equipaggiati con sistemi di intelligenza artificiale. Questi mezzi, che ricordano i personaggi di un film di fantascienza, sono in grado di operare autonomamente e migliorare le attività di raccolta. La presentazione si è svolta con un allestimento che richiamava il mondo dei Transformers, sottolineando la presenza di tecnologie avanzate a bordo dei nuovi veicoli.

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