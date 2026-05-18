Camion rifiuti come Transformers | il Comune di Napoli annuncia i mezzi dotati di intelligenza artificiale
Il Comune di Napoli ha presentato una novità nel settore della raccolta dei rifiuti: alcuni camion sono stati equipaggiati con sistemi di intelligenza artificiale. Questi mezzi, che ricordano i personaggi di un film di fantascienza, sono in grado di operare autonomamente e migliorare le attività di raccolta. La presentazione si è svolta con un allestimento che richiamava il mondo dei Transformers, sottolineando la presenza di tecnologie avanzate a bordo dei nuovi veicoli.
Presentazione in stile Transformers per i nuovi mezzi di raccolta rifiuti del Comune di Napoli: saranno dotati di intelligenza artificiale a bordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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