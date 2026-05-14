Intelligenza artificiale | un nuovo umanesimo?

Da casertanews.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla luce della Nota Vaticana Antiqua et Nova e accogliendo l'invito di Papa Leone a offrire il tesoro della dottrina sociale della Chiesa agli sviluppi nel campo dell'Intelligenza Artificiale, lunedì 11 maggio, si è svolto un incontro di formazione sul tema "Intelligenza Artificiale e nuovo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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