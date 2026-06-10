Oggi si è svolto un dibattito presso un liceo sull’applicazione della maieutica socratica all’intelligenza artificiale. L’incontro ha coinvolto un esperto che ha analizzato come il metodo di dialogo socratico possa essere utilizzato per sviluppare e migliorare le interazioni con sistemi di intelligenza artificiale. La discussione si è concentrata sull’uso del dialogo come strumento per stimolare idee e approfondimenti tramite l’AI, senza entrare in analisi di casi specifici o implicazioni legali.

Stamattina presso il mio ex liceo, ho partecipato a un dibattito che aveva il seguente tema: la maieutica socratica (l’arte di far partorire le idee attraverso il dialogo) applicata all’Intelligenza Artificiale. Ribaltamento del ruolo dell’utente: non siamo più ascoltatori passivi, ma diventiamo i “socrate” che guidano la macchina a generare risposte migliori. Intelligenza Artificiale e Socrate. Buongiorno a tutti. Quando ho letto il tema di questo incontro — la maieutica socratica applicata all’Intelligenza Artificiale — la prima domanda che mi sono posto è stata: cosa avrebbe pensato Socrate di ChatGPT? Probabilmente non avrebbe iniziato rispondendo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Intelligenza Artificiale e maieutica socratica. Il punto di Raffaele Di Pasquale

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Así es Cómo la Inteligencia Artificial Aprende a Enseñar a Programar con el Método Socrático

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