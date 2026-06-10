Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto sull’intelligenza artificiale. La premier ha sottolineato la necessità di inserire un obbligo di segnalazione quando un’immagine è stata creata con l’IA. La proposta mira a regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale, anche a livello internazionale, richiedendo che siano indicati i contenuti generati da questa tecnologia.

L'Intelligenza artificiale «va governata. noi abbiamo fatto una proposta a livello internazionale: quando tu vedi qualcosa che è prodotto dall'Intelligenza artificiale, deve essere scritto in sovraimpressione che è prodotto dall'IA. Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, non puoi pubblicare la foto dicendo 'si può un presidente del Consiglio dei ministri presentare così.', perché ci sarà scritto 'la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'Intelligenza artificiale'». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento all'assemblea di Confcommercio, in occassione dell'ok del Consiglio dei ministri al decreto legislativo sull'Ia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Intelligenza artificiale, dal Cdm ok al decreto. Meloni: «Serve l'obbligo di scrivere quando un'immagine è fatta con l'IA»

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In Cdm il Dlgs su Intelligenza artificiale e attività di polizia e responsabilità civile e penale. IL TESTO @Palazzo_Chigi @GiorgiaMeloni @MinisteroDifesa @GuidoCrosetto @poliziadistato @Viminale @Piantedosim x.com

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