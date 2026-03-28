RentAHumanai | quando l’assunzione è fatta dall’intelligenza artificiale

Da lifeandnews.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova piattaforma permette di affidare le assunzioni a un'intelligenza artificiale, eliminando in parte il ruolo diretto delle persone nel processo di selezione. La società dietro il progetto sostiene che l’uso dell’IA possa semplificare e velocizzare le procedure di recruiting, lasciando comunque spazio alla presenza umana. La domanda sulla validità di affidarsi completamente a un algoritmo rimane aperta.

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