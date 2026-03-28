RentAHumanai | quando l’assunzione è fatta dall’intelligenza artificiale

Una nuova piattaforma permette di affidare le assunzioni a un'intelligenza artificiale, eliminando in parte il ruolo diretto delle persone nel processo di selezione. La società dietro il progetto sostiene che l’uso dell’IA possa semplificare e velocizzare le procedure di recruiting, lasciando comunque spazio alla presenza umana. La domanda sulla validità di affidarsi completamente a un algoritmo rimane aperta.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Fiat 500, molto più di un’auto. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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