Pompei i ricercatori creano un' immagine di un uomo in fuga dall' eruzione con l' intelligenza artificiale

Al Parco Archeologico di Pompei, i ricercatori hanno impiegato l'intelligenza artificiale per ricostruire l'immagine di un uomo che cercava di scappare dall’eruzione. Questa è la prima volta che vengono utilizzati strumenti di questo tipo nell’area archeologica. La ricostruzione si basa su analisi di dati e modelli digitali, offrendo una rappresentazione visiva di un individuo vissuto nel passato. La sperimentazione mira a approfondire la comprensione dell’evento che ha distrutto la città.

Per la prima volta, il Parco Archeologico di Pompei ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per proporre, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova – Laboratorio Digital Cultural Heritage, una ricostruzione digitale basata sui dati emersi dalle indagini archeologiche condotte dagli archeologi del Ministero della Cultura. La ricostruzione riguarda un uomo morto durante l’eruzione del Vesuvio, che distrusse la città nel 79 d.C. in meno di 24 ore, ritrovato con un mortaio di terracotta, che sembra essere stato utilizzato come protezione durante la caduta di lapilli e frammenti vulcanici. Il gesto richiama le...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pompei, i ricercatori creano un'immagine di un uomo in fuga dall'eruzione con l'intelligenza artificiale Notizie correlate Pompei, l’intelligenza artificiale svela il tragico tentativo di fuga dall’eruzioneL'intelligenza artificiale ricostruisce i drammatici tentativi di fuga durante l'eruzione del 79 d. Nuovi ritrovamenti a Pompei, due uomini in fuga dall’eruzione del 79 d.C.(Adnkronos) – Nuovi ritrovamenti emergono dagli scavi della necropoli di Porta Stabia, a Pompei, dove gli archeologi hanno riportato alla luce i...