Intelligenza Artificiale Bernini | I chatbot sbagliano senza ammetterlo l’algoritmo non ha coscienza Un referente umano deve rispondere dei danni

Dopo la riunione del Consiglio dei ministri, Anna Maria Bernini ha affermato che i chatbot di intelligenza artificiale commettono errori senza riconoscerli, sottolineando che gli algoritmi non possiedono coscienza. Ha aggiunto che, in caso di danni causati da queste tecnologie, deve essere individuato un referente umano responsabile. Le dichiarazioni sono arrivate in un contesto di discussione sulle responsabilità legali legate all’uso dell’IA.

Dopo la riunione del Consiglio dei ministri, Anna Maria Bernini ha posto una questione finora poco esplorata nel dibattito pubblico sull’intelligenza artificiale: chi paga quando l’IA sbaglia? La ministra ha chiesto l’introduzione di una figura – un referente – che risponda legalmente dei danni prodotti dai sistemi automatici. “L’intelligenza artificiale ha bisogno di avere un referente, qualcuno che risponda per lei dei danni che può produrre”, ha dichiarato la ministra rispondendo ai cronisti. A sostenere la tesi, un’osservazione pratica sul comportamento dei chatbot: “Se voi parlate con un chatbot, vedrete che è gentilissimo, estremamente compiacente e vuole accontentarvi, al punto da sbagliare”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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